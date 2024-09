'Acabaram com a nossa família'

O ataque aconteceu na Whiskeria DG Mix, na Rua Silvio Tibiriçá. Lucas de Sá, uma das vítimas fatais, estava trabalhando no bar no momento que o ataque aconteceu. Bruno Sousa, um dos donos do estabelecimento e irmão da vítima, usou as suas redes sociais para lamentar a perda.

"Acabaram com nossa família. O que aconteceu eu nunca vou entender. Lucas nunca fez mal pra ninguém, nunca se envolveu com nada de errado, foi um dos caras mais corretos que eu conheci. Matar meu irmão que estava trabalhando atrás de um balcão, que tentou se defender, correr pra dentro da câmera fria e mesmo assim foi morto, por qual motivo?".