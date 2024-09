Ataque ocorreu durante invasão de criminosos na Serrinha

Lorraine Pereira da Silva, irmã de Erick, esteve no hospital e afirmou que o ataque aconteceu durante uma invasão de criminosos do Morro da Serrinha. Ela relatou que uma das vítimas teria pedido, sem sucesso, que os bandidos não atirassem, pois só havia trabalhadores no estabelecimento.

"Eles estavam em uma rua de acesso à comunidade, que é bem movimentada. Isso não é uma guerra que aconteceu pela primeira vez, já aconteceu diversas vezes. Quem sofre com isso somos nós moradores. Só quem sofreu, quem foi atingido, foram moradores", lamentou a familiar.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) intensificaram o policiamento na região após o ataque.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.