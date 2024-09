Vindas do Rio Grande do Sul, as duas convivem com problemas financeiros. Com histórico de "calotes", Susane e Bruna, inclusive, já sofreram ações de despejo.

Em 2017, mãe e filha foram condenadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo não pagamento de quatro meses de aluguel, entre agosto e novembro. A dívida soma quase R$ 10 mil.

No Rio, os primeiros registros são de 2019 e há pelo menos três dívidas nos nomes das duas. Em uma delas, a Justiça condenou ambas e determinou o despejo, por acumularem déficit de R$ 13 mil.

Em outro processo, a avaliação do juiz foi de que se tratava de um caso hipossuficiência, ou seja, elas não tinham condições financeiras de arcar com as dívidas.

Bruna chegou a dizer que os casos da Justiça já haviam sido resolvidos. "As pessoas criaram um problema para mim e para minha mãe. Estávamos resolvendo. Estamos procurando um lugar para ficar. É comum essa situação", disse.