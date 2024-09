Quais foram as ofensas?

Segundo relato da mãe de uma das vítimas ao programa RJTV1, da TV Globo, Susane Paula Muratori Geremia teria chamado uma das garotas de "preta nojenta", "pobre" e "pretinha". Ela explicou, ainda, que a confusão teria começado porque as adolescentes estavam no restaurante conversando e rindo e que as "moradoras da lanchonete" se incomodaram e começaram a filmá-las.

Ainda de acordo com as vítimas, as ofensas começaram durante o registro, quando as meninas disseram ter sido chamadas de "fedelhas", "pretas" e também de "vagabundinhas". O pai de uma das adolescentes ouviu da filha que as duas mulheres disseram que aquele não era lugar para "pobre" e "negros".

O crime foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde as testemunhas foram ouvidas e Susane autuada pelo crime de injúria racial.