'Moradora' de lanchonete sai da cadeia

Em audiência de custódia realizada na tarde de sábado, a Justiça do Rio mandou soltar Susane Paula Muratori Geremia, de 65 anos. A mulher, que "mora" há meses com a filha em um McDonald's no Leblon, Zona Sul, havia sido presa pelo crime de injúria racial contra um grupo de adolescentes. Apesar da liberação, ela está proibida de voltar ao estabelecimento.

Na decisão, a juíza Ariadne Villela Lopes negou o pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ela levou em consideração que Susane é idosa e não tem antecedentes criminais, concedendo liberdade provisória.

A magistrada, no entanto, impôs algumas medidas cautelares a Susane. Entre elas está a proibição de acessar e frequentar o local onde o crime aconteceu, na unidade que fica na esquina da Avenida Ataulfo de Paiva com a Rua Paulo Góes, por dois anos.

Susane ainda terá que comparecer mensalmente ao juízo, ao longo de dois anos, para informar e justificar suas atividades. Além disso, ela está proibida de ter contato com a adolescente que a denunciou, tendo que manter uma distância mínima de 500 metros da vítima.

Relembre o caso

Na última sexta-feira, Susane e a filha, Bruna Muratori, de 31 anos, foram conduzidas à delegacia depois de terem sido acusadas de racismo por grupo de cinco adolescentes. Bruna foi liberada pelos agentes da distrital ainda durante a noite, mas a mãe acabou ficando detida na unidade.