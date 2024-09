Ônibus tomba na Dutra

Um ônibus, que transportava romeiros vindos de Aparecida para o Rio, tombou na Via Dutra, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense, na noite de sábado (31), deixando 24 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 21h50.

O veículo, da Auto Viação 1001, trazia um grupo de fiéis da Paróquia Santos Anjos, no Leblon, Zona Sul do Rio, que havia visitado o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. No sábado (31), o templo foi palco da 122° Romaria da Arquidiocese do Rio, recebendo cerca de 60 mil devotos de diversas igrejas do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus transportava 46 passageiros no momento em que tombou, na pista sentido Rio, pouco antes do pedágio, na agulha de entrada para a Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes (BR-465), antiga Estrada Rio-São Paulo.

Quartéis do Corpo de Bombeiros de Queimados, Nova Iguaçu, Seropédica e Paracambi foram acionados. De acordo com a corporação, 21 pessoas tiveram ferimentos leves. Outras estavam com ferimentos moderados.

Do total de vítimas, 20 foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. De acordo com a unidade, todos os pacientes apresentaram ferimentos leves, passaram por exames e receberam alta.

Outras quatro pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica. O atual estado de saúde delas não foi informado até o fechamento desta edição.