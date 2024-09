SANTO DO DIA

Santa Dorotéia: Ela viveu durante a perseguição do imperador romano Diocleciano, no início do século IV. Ela cresceu em uma família cristã e desde cedo demonstrou grande amor por Deus e um desejo de viver uma vida virtuosa. Sua beleza física atraiu a atenção do prefeito da cidade, que tentou forçá-la a renunciar à sua fé e casar-se com ele. Dorotéia recusou firmemente suas propostas e manteve sua fidelidade a Cristo. Por sua recusa, Dorotéia foi presa e submetida a torturas cruéis. No entanto, ela permaneceu firme em sua fé.