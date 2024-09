William Bonner viaja a Paris para as Paralimpíadas 2024

William Bonner está na França para assistir às competições das Paralimpíadas de Paris 2024. O apresentador do Jornal Nacional está ao lado da mulher, Natasha Dantas, que compartilhou fotos da viagem em suas redes sociais.

No Instagram, a fisioterapeuta publicou fotos em frente ao Caldeirão Olímpico, um dos símbolos do evento, localizado no Jardins das Tulheiras, no centro da capital francesa.

"Temos! Paris 2024", escreveu na legenda. Nos comentários, internautas lamentaram a ausência de Bonner no Jornal Nacional. "Aproveitem com saúde e amor. Aqui sem o Bonner o JN fica tão sem graça", escreveu um.

O jornalista precisou se afastar do trabalho há três semanas, quando foi diagnosticado com covid-19. No último dia 19, ele atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu em seu Instagram.