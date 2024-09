Evita pegar duas conduções

Ricardo Linck, dono do Maya Café, admitiu que ficou feliz com a nova linha 585, que tem um trajeto parecido com a antiga. "(A linha) Vai nos ajudar muito porque, para a equipe, permite que as pessoas consigam chegar aqui e em suas casas mais rapidamente, evita que muita gente pegue duas conduções", afirmou.

Ricardo também expôs que ainda tem medo de que os ônibus não circulem no horário da noite, pois não foram informados sobre os horários de funcionamento.

"O que a gente espera é que funcione também de noite. A gente não foi consultado sobre trajeto, nem nada. Essa questão do horário é nossa maior preocupação, porque de dia, bem ou mal, as pessoas conseguem chegar. O maior problema é a noite, um horário em que as empresas de ônibus acabam não colocando tantos carros", disse Ricardo Linck.