Passageiros aproveitam nova linha de ônibus

Começou a funcionar ontem a linha 585, que liga o Largo do Machado, no Catete, ao Jardim de Alah, divisa entre Ipanema e Leblon, na Zona Sul do Rio. De acordo com passageiros, a novidade ainda não foi amplamente divulgada aos usuários.

O aposentado George Sanches contou que a nova linha facilitou a vida de moradores da região, mas ainda falta divulgação para que os passageiros conheçam o trajeto e os horários: "Foi super bem-vindo, porque, morando no Cosme Velho, para mim é muito mais fácil acessar a Lagoa, o Leblon. Só falta mesmo essa questão de informação e divulgação para as pessoas".

Porém, segundo ele, os passageiros estão meio receosos para utilizar a nova linha: "Até conversei com o motorista para saber a reação das pessoas no ponto de ônibus. O trabalhador me disse que eles fizeram sinal, mas não entraram. Passageiros estão meio que na dúvida se existe ou não existe a linha. O que o motorista falou é que, por enquanto, são só quatro ônibus para a linha. Depois que pegar os passageiros pegarem o gosto, se acostumarem, eles vão aumentar o número de carros".

Em maio, a Prefeitura do Rio encerrou o funcionamento das linhas 569 e 570, que cobriam o trajeto Largo do Machado - Leblon. Em seguida, o restaurante Maya Café, em Laranjeiras, se manifestou sobre o sumiço repentino.

"Pedimos a volta das linhas dos ônibus 569/570 porque eram as únicas da Zona Sul que circulavam pelo túnel Rebouças e as que as substituíram não cumprem esse trajeto. Portanto, não atendem às necessidades dos moradores nem dos trabalhadores dessa região", escreveu na legenda de uma foto com funcionários segurando a faixa "cadê os ônibus 569/570?".