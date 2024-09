Roubou vans e morreu

Um homem foi baleado e morreu após roubar duas vans da Fundação Saúde na Rua Frei Caneca, no Estácio, Região Central do Rio, na manhã de ontem. Ele estava acompanhado de outros três comparsas, que fugiram. A Polícia Civil acredita que os criminosos sejam do Morro do São Carlos, no mesmo bairro.

Segundo a Polícia Militar, o quarteto estava dividido em duas motos quando assaltaram os veículos. No momento em que o grupo conduzia uma das vans, eles foram interceptados por agentes do 4º BPM (São Cristóvão), próximo à Praça da Apoteose.

Ao serem abordados, os bandidos atiraram nos PMs, que reagiram. Um suspeito foi atingido na coxa durante o confronto. Caio Cunha de Almeida Morais foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro, mas não resistiu.

Não ficaram feridos

Em nota, a Fundação Saúde, que presta serviços de transporte de medicamentos e insumos à Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que os funcionários que estavam nas vans não foram feridos e estão recebendo todo o apoio necessário.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), que investiga o caso. No início da tarde de ontem, os motoristas dos veículos prestaram depoimento na delegacia.