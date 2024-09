Invasor apavora escola

Um homem pulou o muro de uma escola e ameaçou os funcionários com uma arma falsa, ontem, em São Gonçalo. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito, preso. A identificação do homem não foi divulgada.

De acordo com a corporação, agentes da Patrulha Escolar do 7º Batalhão foram acionados para verificar a denúncia no CIEP 050 Pablo Neruda, no bairro Laranjal. No local, a diretora informou que o suspeito havia invadido a unidade e, em seguida, pegou uma pistola falsa para ameaçar algumas pessoas.

Ele foi detido pelos policiais e levado para a 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Civil, os envolvidos estão sendo ouvidos na delegacia.

A Secretaria de Estado de Educação informou que o suspeito se desentendeu com servidores. Eles acrescentaram que, durante a ação, ninguém ficou ferido.

"A Seeduc repudia todo caso de violência e agressão e conta com apoio e relação permanente com as forças de seguranças para minimizar casos como esses", diz a nota.