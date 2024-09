Bicicletas elétricas e comuns continuam desrespeitando os pedestres nas ruas e na orla do Leblon, Ipanema e Copacabana, na Zona Sul. Além disso, agora os patinetes estão sendo largados no meio do calçadão, criando obstáculos para quem caminha. Até o momento, a Prefeitura não tomou providências para resolver a situação. Nós moradores pedimos por ações.