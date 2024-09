Na Rua Duarte de Azevedo, esquina com Rua Pereira Leitão, em Turiaçu, na Zona Norte, solicitamos a desobstrução e reposição da tampa do bueiro de esgoto, que atualmente está faltando. Pedimos que a Águas do Rio reponha a tampa utilizando material de concreto, que é mais durável e menos provável de ser roubada, garantindo a segurança e prevenindo acidentes na área.