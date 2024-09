Cantora Sula Miranda é vítima de furto na zona oeste de SP

A cantora Sula Miranda foi vítima de um furto na manhã desta segunda-feira, 2, na Rua Traipu, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ela participava de uma gravação na região, quando teve o celular levado por um ciclista que passava pelo local. Não há informações sobre o suspeito.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse que a Polícia Civil está investigando o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia Eletrônica e encaminhada ao 23º Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área dos fatos.

Como o Estadão mostrou, a região tem visto alta de crimes patrimoniais ao longo deste ano e a polícia monitora uma possível migração de bandidos para áreas da zona oeste, como Perdizes e Pinheiros.

Em imagens captadas por câmeras, é possível ver o ciclista tomando o celular da mão da cantora Sula, enquanto ela estava na calçada com outras pessoas que também participavam da gravação. Procurada, a assessoria da artista disse que, apesar do susto e do transtorno, ela está bem.