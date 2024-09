Polícia prende homem que agrediu namorada grávida de três meses

Na noite de segunda-feira (2), Wellerson Dumingues da Silva, de 28 anos, foi preso por agredir sua namorada grávida de três meses, de 18 anos, no bairro Carmo, em Queimados, na Baixada Fluminense.



Segundo a polícia, a vítima foi agredida com socos, chutes e puxões de cabelo durante uma discussão. Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu encontraram machucados no olho e na boca da jovem.



Em depoimento, a vítima afirmou que foi empurrada e caiu no chão. Ao se levantar, foi agredida novamente. A discussão teria começado por um motivo fútil após o casal retornar de uma festa.



"Ele espancou a companheira grávida com quem convive há uma por um motivo fútil e banal. Ele desferiu socos, tapas, socos na cabeça e chegou a derrubar a vítima no chão", explicou a delegada Mônica Areal.



Além da agressão, a polícia apreendeu diversos pássaros silvestres que eram vendidos ilegalmente na casa do agressor. Wellerson possui anotações por tráfico de drogas e maus-tratos a animais.



Ele vai responder por lesão corporal, injúria e receptação. Após as formalidades legais, o agressor será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.