Túnel dentro de presídio tem 10 metros e dava para a rede de esgoto

O túnel de 10 metros descoberto por policiais penais nesta segunda-feira (2), no Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, Zona Oeste do Rio, partia da horta do presídio e visava conectar os detentos à rede de esgoto para uma possível fuga. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).



A Seap suspeita que o túnel estava sendo preparado para facilitar a fuga de chefes do tráfico que ainda seriam transferidos para a unidade. A obra, iniciada há cerca de três meses, foi interrompida antes de ser concluída, sem que nenhum preso conseguisse escapar. A descoberta foi feita por agentes da Subsecretaria de Gestão Operacional.



Uma sindicância foi aberta para investigar o caso e identificar os responsáveis. O Instituto Penal Vicente Piragibe já havia sido cenário de uma fuga em 2013, quando 31 detentos escaparam por outro túnel. A Seap acredita que cinco presos recapturados após a fuga de 2013 estavam envolvidos nesta nova tentativa.



Após a descoberta, 15 presos foram transferidos para o presídio de segurança máxima Bangu 1, incluindo quatro que estavam próximos ao túnel no momento da descoberta. O Instituto Penal Vicente Piragibe abriga líderes de facções criminosas como Márcio Aurélio Martinez Martelo, o Bolado, e Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná, entre outros.