Três suspeitos morrem durante operação da polícia na Maré

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil, na manhã desta terça-feira (3), no Complexo da Maré, na Zona Norte, teve três suspeitos mortos. Segundo moradores, o intenso tiroteio começou na madrugada. Imagens mostram três suspeitos mortos caídos pelas ruas da comunidade Baixa do Sapateiro. Na operação, fuzis e carros roubados foram apreendidos.

A ação provocou o fechamento de 38 escolas na região. Um ônibus do BRT foi atingido por um disparo na Avenida Brasil, altura da estação da Fiocruz. De acordo com a Mobi-Rio, o veículo estava vazio e não houve vítimas.



Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Operações Especiais (Coe) atuam nas comunidades da Baixa do Sapateiro e Conjunto Esperança. Eles buscam criminosos envolvidos em disputas territoriais. Os alvos seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).



Durante o confronto, tiros foram ouvidos também em outras comunidades do Complexo da Maré.



Operação no Parque União



Em outra parte do Complexo da Maré, no Parque União, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Polícia Civil realizaram uma operação de demolição de prédios construídos pelo tráfico. Nas ações, mais de 1,4 mil alunos de escolas estaduais ficaram sem aula.



As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União vem sendo utilizado para lavagem de dinheiro acumulado com o comércio de drogas. No esquema, estariam envolvidos funcionários de órgãos regionais, como a Associação de Moradores.