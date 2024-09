'Emagreci 12 kg com tudo isso', diz Mani Reggo sobre término com Davi Brito

Mani Reggo falou sobre o fim do seu relacionamento com o vencedor do BBB24, Davi Brito. "Deixei de fazer parte dos planos dele porque, em tão pouco tempo, até o penúltimo dia, ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não conseguia ver mais nada. Via os vídeos que ele fazia e não enxergava mais nada", contou ela ao Domingo Espetacular.

Ela também desmentiu os boatos que o término deles não passou de uma ação publicitária: "Nunca levei documento nenhum. De muitas mentiras que falaram sobre o término, essa foi uma. Isso não existe. As pessoas acusaram minha família, me acusaram que a gente montou um plano para conseguir dinheiro".

A cozinheira desabafou dizendo que seu ex prometeu que eles iriam ficar juntos após o fim do reality e tudo que ele ganhasse seria dividido. "A última imagem que tenho [de Davi] é ele subindo a escada lá de casa, com um urso na mão que tinha dado a ele, porque ele achou que poderia levar para o programa. Ele falou: 'Amor, estou indo e volto para gente ser feliz, só eu e você'", explicou.

Entretanto, ela ficou chocada quando Davi saiu da casa mais vigiada do país e disse que ele e Mani estavam apenas se conhecendo. Os dois namoravam há um ano e meio e moravam juntos. "Logo após a gente se conhecer, acho que três dias depois, convidei ele parar morar na minha casa. Ele morava comigo há 1 ano e 6 meses. Minha relação com Davi era simplesmente por amor, ele me acolhia muito, me sentia muito amada quando estava com ele", disse Mani, emocionada.

Com tudo que passou, a cozinheira se recorda de ter entrado em uma fase muito ruim e ter emagrecido bastante. "Eu entrei em estado de choque, não acreditava no que estava acontecendo. Emagreci 12 kg com tudo isso. As pessoas esquecem de se perguntar como seria se fosse com elas. Acham mais fácil criticar", finalizou.