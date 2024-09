Onda de calor: ao menos 16 cidades podem ter temperatura acima de 30ºC nesta terça; veja lista

Ao menos dezesseis cidades brasileiras devem registrar temperaturas acima de 30ºC nesta terça-feira, diante da nova onda de calor que atinge o País. Ainda de acordo com a Climatempo, em Cuiabá, a previsão é de que os termômetros registrem 40ºC. Em São Paulo, a máxima deve ser de 31ºC.

Conforme a empresa de meteorologia, o dia deve ser mais quente em municípios do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Já as cidades do Sul devem ter máxima na casa dos 25ºC, com exceção de Curitiba que tem projeção de 29ºC para esta terça.

Veja a previsão máxima para cidades brasileiras nesta terça-feira:

Manaus - 36ºC

Rio Branco - 37ºC

Macapá - 33ºC

Porto Velho - 38ºC

Palmas - 37ºC

Boa Vista - 33ºC

Belém - 35ºC

Aracaju - 29ºC

Maceió - 29ºC

Recife - 28ºC

João Pessoa - 28ºC

Natal - 29ºC

Fortaleza - 31ºC

Teresina - 37ºC

São Luís - 32ºC

Salvador - 29ºC

Cuiabá - 40ºC

Goiânia 36ºC

Brasília - 33ºC

Campo Grande - 36ºC

Belo Horizonte - 34ºC

Vitória - 29ºC

Rio de Janeiro - 29ºC

São Paulo - 31ºC

Curitiba - 29ºC

Florianópolis - 25ºC

Porto Alegre - 25ºC

Tempo seco

Além das altas temperaturas, o tempo seco deve permanecer por grande parte do País. Na cidade de São Paulo, a umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores em torno dos 30% no período da tarde entre esta terça e quarta-feira, 4, segundo alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Conforme a Climatempo, os modelos meteorológicos indicam um novo padrão de ar quente e seco sobre o Brasil até meados da segunda quinzena de setembro.

O mês de setembro será marcado por uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média, acompanhadas de variações significativas entre as regiões do Brasil.

"As temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3°C e 5°C em grande parte da região central do Brasil", estima a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorolgia, isso inclui os Estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, leste do Acre e oeste do Maranhão.

Diante da baixa umidade do ar, é importante seguir as recomendações:

- Manter-se bem hidratado;

- Proteger-se do sol;

- Manter ambientes internos úmidos com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 16 horas;

- Atenção especial com a saúde dos idosos, crianças e pets.

Ainda segundo a empresa Climatempo, a próxima onda de frio deve avançar por São Paulo e boa parte da Região Centro-Sul do País somente a partir de 19 de setembro.

"A primeira forte frente fria do novo mês deve avançar apenas a partir do dia 19 de setembro, começando a movimentar um pouco a atmosfera e trazendo um ar mais frio, reduzindo o calor em alguns Estados", disse a empresa de meteorologia.