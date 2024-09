Mulher amputa pênis do namorado depois de sofrer violência doméstica

Um homem de 36 anos teve seu pênis cortado pela companheira durante uma discussão, no último sábado (31), em Saquarema, na Região dos Lagos.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima chegou ao Hospital Porfírio Nunes com amputação total do pênis. Ele passou por cirurgia, mas não houve reconstrução do órgão. Atualmente, está internado no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, com quadro de saúde estável.



A suspeita se apresentou à 124ª DP (Saquarema) e prestou depoimento. Ela alegou ser vítima de violência doméstica. O advogado da mulher afirmou que ela está profundamente abalada e compareceu voluntariamente à delegacia para esclarecer os fatos.



A Polícia Civil investiga o caso e irá ouvir a vítima após sua liberação médica.