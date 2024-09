BRT atingido por disparo

De acordo com a Mobi-Rio, um ônibus do sistema BRT foi atingido por um tiro, na manhã de ontem, quando seguia no sentido Terminal Gentileza. O motorista do articulado, que estava vazio, relatou que ouviu um barulho e, em seguida, notou que o vidro da porta traseira estava estilhaçado.

Na na noite de segunda-feira, a PM apreendeu grande quantidade de drogas durante abordagem a um carro na Avenida Brasil, altura da comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré. Ao todo, 13.200 pinos de cocaína, 1.100 frascos contendo "Skank" e um aparelho celular foram apreendidos.

Na ocasião, o veículo tinha como destino final o município de Itaguaí. Com a apreensão, o prejuízo estimado para o tráfico é de cerca de R$300 mil. Segundo investigações, o Complexo da Maré é responsável por abastecer diversas outras comunidades sob influência do TCP.