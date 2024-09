Três suspeitos morrem em operação na maré

As polícias Militar e Civil realizaram ontem uma operação no Complexo da Maré. Segundo moradores, houve intenso tiroteio desde a madrugada. O confronto provocou o fechamento de 38 escolas na região. Além disso, um ônibus do BRT foi atingido por um disparo na Avenida Brasil, altura da estação da Fiocruz. Um vídeo divulgado em redes sociais mostra três suspeitos mortos, caídos pelas ruas das comunidade Baixa do Sapateiro.

Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o trio tinha ligação com o crime organizado. Com eles foram apreendidos fuzis e granadas. Na ação, 13 suspeitos foram presos. Ao todo, seis fuzis, duas pistolas e grande quantidade drogas foram apreendidas.

A operação contou com a participação de agentes do Comando de Operações Especial (Coe) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). As equipes atuaram especialmente nas comunidades da Baixa do Sapateiro e Conjunto Esperança. O objetivo era localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital. Os alvos seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Tiros foram ouvidos também na Vila do João, Salsa e Merengue, Parque Ecológico, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Morro do Timbau e Nova Maré. O policiamento foi reforçado no entorno das comunidades com agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Batalhão Especial de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e do 22° BPM (Maré). As ocorrências foram apresentadas na 21ª DP (Bonsucesso).