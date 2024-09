Os lixeiros não estão limpando a Rua Menezes Viera, nº 285, no Cachambi. A situação está ficando terrível, com muita sujeira acumulada. Além disso, há muitos usuários de drogas na área, o que torna o ambiente ainda mais problemático. As vans que passam por ali também estão sempre lotadas, tornando o transporte público um verdadeiro caos para os moradores da região.