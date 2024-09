'Dinheiro não traz felicidade': o que Deolane Bezerra disse nos últimos stories antes da prisão

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, 4. A advogada e influenciadora digital foi detida em operação da Polícia Civil de Pernambuco denominada "Integration", cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Até a noite de terça-feira, 3, Deolane, que mora em São Paulo, vinha compartilhando em seu perfil no Instagram imagens de uma viagem em família para Pernambuco, Estado onde nasceu.

Em vídeos publicados nos stories, a influenciadora aparece com a filha Valentina, de 8 anos, e comenta sobre a beleza do lugar. "Que lugar maravilhoso. Tem vida mais barata, mas não presta não. Mentira, a gente é feliz com pouco. Dinheiro não traz felicidade - compra algumas coisinhas, mas não traz felicidade plena", disse, brincando com olhar irônico em um dos vídeos.

Deolane também mostrou uma visita à casa dos avós, onde cresceu, na cidade de Vitória de Santo Antão. Ela filmou o quarto onde dormia, entre outras partes da casa, e celebrou as lembranças. "Eu precisava tanto vir aqui no meu lugar, ver o meu povo. Como me fez bem", disse. Compartilhou, ainda, fotos antigas de família e mostrou a rua onde brincava na infância.