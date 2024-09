Taxista é preso por dar o golpe da maquininha em passageiros

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, na noite desta terça-feira (03), o taxista Francisco Carlos do Nascimento Filho pelo "golpe da maquininha", na Zona Norte do Rio.



Segundo os agentes, Francisco enganou uma passageira cobrando R$ 1.800,00 por uma corrida de apenas R$ 19,00. Para isso, ele utilizou uma película escura na máquina de cartão de crédito, impedindo que a vítima percebesse a alteração do valor.



A mulher recebeu uma notificação de seu banco após descer do táxi e imediatamente registrou um boletim de ocorrência na 27ª DP (Vicente de Carvalho).



Francisco foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele já possui passagens por estelionato.