Polícia investiga possível relação de Deolane com traficantes da Maré

Presa em Recifenesta quarta-feira (4), sob acusação de lavagem de dinheiro e envolvimento em jogos ilegais, aadvogada e influenciadora Deolane Bezerra está sendo investigada por suposta ligação com traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte.



Em fevereiro, Deolane publicou imagens usando um cordão de ouro pertencente a Thiago da Silva Folly, conhecido como 'TH', líder do tráfico na Vila do João, durante o baile da Disney, evento tradicional na comunidade. 'TH' é uma das principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que controla 11 das 16 comunidades da Maré.



A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) investiga a relação de Deolane com o tráfico. "Queremos entender melhor sua ligação com o tráfico local e as circunstâncias de sua presença no baile", disse o delegado Rodrigo Coelho.



Em suas redes sociais, Deolane admitiu ter usado o cordão, mas afirmou que sua presença na comunidade foi motivada por suas origens humildes.

"Fui no Complexo da Maré, estava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram... Eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas", disse à época.