Alerta no Rio: cidade tem 15 novos casos em menos de uma semana

O município do Rio de Janeiro registrou 15 novos casos de Mpox, conhecida como "varíola dos macacos", nos últimos dias, elevando o total de diagnósticos para 136 em 2024, segundo dados do Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro (EpiRio) divulgados nesta quarta-feira (4).



Desde a última atualização na semana passada, que contabilizava 121 casos até 29 de agosto, o número de infectados aumentou, com mais casos suspeitos ainda em investigação. Das 348 notificações recebidas, 18 pessoas aguardam confirmação e outras duas são consideradas prováveis infectadas. Até agora, 192 casos foram descartados.



Desde fevereiro de 2022, o Rio já notificou 3.863 casos de Mpox, com 1.281 confirmados. Não houve mortes relacionadas à doença nesse período. Do total de casos confirmados, 93,7% foram em homens (1.200), e 6,3% em mulheres (81). A maior incidência foi registrada na Zona Sul (303 casos), seguida da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste (203), e no Centro (174).



Embora chamada de "varíola dos macacos", a doença não é transmitida por animais, mas entre humanos, principalmente por contato direto com secreções, lesões de pele ou objetos contaminados. A transmissão por gotículas respiratórias requer contato próximo e prolongado.



Os sintomas incluem erupções cutâneas, aumento de gânglios linfáticos, dores de cabeça, nas costas ou musculares, febre, calafrios e cansaço. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, em caso de suspeita, os pacientes evitem contato íntimo e procurem uma unidade de saúde usando máscara.



O tratamento foca no alívio dos sintomas, prevenção de complicações e sequelas, e medidas de prevenção como higiene das mãos e uso de máscara.