Marcos Paiva, o marido do ator Marcos Caruso, que deu vida a Leleco em, usou sua conta no Instagram para se despedir de sua ex-mulher. Anna de Araújo Gonçalves morreu aos 54 anos de idade no último sábado, 31. A publicação foi feita dois dias depois, na segunda-feira, 2.

"A melhor mãe, a melhor avó. A minha ex-esposa que se tornou minha melhor amiga, aquela que me escutava, me aconselhava, que dor, estou até agora sem entender essa sua partida, como está doendo. Sentirei sua falta. E te guardarei para sempre em meu coração", disse.

Na publicação, o técnico de enfermagem recebeu o apoio de amigos. Os dois estão juntos desde 2018. O relacionamento só ficou conhecido pelo público em 2022.