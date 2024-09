Fofura! Criança insiste para ir trabalhar com pai piloto de avião

A pequena Stella Wesp, de apenas 1 ano e 10 meses, encantou internautas ao expressar o desejo de seguir os passos do pai no trabalho. Na última sexta-feira (30), em registro publicado pela mãe, Evelyn Martins, em perfil do TikTok dedicado a compartilhar a rotina da família, a criança aparece chorando enquanto o pai Arthur, piloto de avião, sai de casa para uma viagem. “Preciso ir trabalhar no avião”, afirma Stella com convicção. “Você é muito pequena”, explica Evelyn na tentativa de contornar a situação.



O vídeo viralizou e já conta com mais de 2 milhões de visualizações. “Assim começa um sonho! Já pensou se no futuro ela pilota mesmo?”, comentou uma seguidora. “Ela chorando pra ir trabalhar e eu chorando pra não ir”, brincou outra. “Ela quer trabalhar porque ama ficar com o pai. Ele é a inspiração!”, afirmou uma terceira.



Em entrevista exclusiva para o MEIA, o casal declarou ter ficado surpreso com a repercussão. “Achamos muito espontânea a atitude dela. Como a família e amigos estão espalhados em várias cidades, queríamos que eles vissem todo esse interesse dela em trabalhar com a pouca idade que tem”, explicou Stella. “É a primeira vez que viraliza um vídeo dela. Ela tem amado assistir!”, completou. Assista!