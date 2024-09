Na Estrada do Portela, nº 492A, em Turiaçu, Zona Norte. Os moradores estão sofrendo com um esgoto entupido na calçada, o que tem causado um mau cheiro insuportável. A manilha está completamente entupida e precisa de uma desobstrução urgente. Além disso, é necessário que a Águas do Rio realize a reposição da tampa de concreto, garantindo a segurança e a higiene no local. A situação é crítica, e os moradores aguardam uma solução imediata.