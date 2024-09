Make bom pra cachorro: menina transforma pet em cobaia e diverte web

A bebê Maya está chamando a atenção na internet após uma intervenção de beleza inesperada em seu amigo de quatro patas. O registro publicado nesta terça-feira (03) pelos pais, Robert e Gustavo, que acumula mais de 400 mil visualizações na plataforma do TikTok e Instagram mostra a pequena com um pincel de maquiagem nas mãos e Rafa, o pet da família, deitado à sua frente com o rosto coberto de sombra rosa. “O que está acontecendo aqui Maya? Me conta! Você está maquiando o Rafa?”, questiona o pai se divertindo com a situação.



Ultrapassando um milhão de seguidores nas redes sociais, o casal faz sucesso ao compartilhar a rotina familiar com os filhos gêmeos Maya e Marc, de apenas dois anos, e o cachorro da raça Golden. Nos comentários, internautas brincaram com a reação do animal. “Melhor é o Rafa parado e deixando como todo Golden faz”, disse um seguidor. “Ele é quietinho, um divo”, elogiou outra. “O Rafa pedindo socorro”, brincou uma terceira. Assista!