Vídeo: casa lotérica em frente à Secretaria de Polícia Civil no Centro é assaltada

Câmeras de segurança registraram um assalto a uma lotérica no Centro do Rio, nesta quinta-feira (5). Um criminoso armado, ainda não identificado, rendeu funcionários e roubou R$ 106 mil. O crime ocorreu às 6h30, em um estabelecimento na Rua da Relação, a 100 metros da 5ª DP (Mem de Sá) e em frente à Secretaria de Polícia Civil.



Veja o vídeo:





Nas imagens, o assaltante, de camisa branca e boné, entra na cabine da lotérica com uma funcionária, que levanta as mãos enquanto ele coloca o dinheiro em uma mochila. A ação durou cerca de três minutos. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens para identificar o suspeito.