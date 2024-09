Briga molhada: esposa desafia cônjuge com balde d’água

Os criadores de conteúdo Julia Sendas e Marlon Oliveira, conhecidos como “casal Fonseca” estão fazendo sucesso na web desde o ano passado com publicações divertidas que relatam a rotina do casal. Com mais de 700 mil seguidores na plataforma do TikTok e 100 mil no Instagram, os influenciadores acumulam milhões de visualizações com vídeos de trollagem e desafios. No viral postado no sábado (31), Julia propõe uma brincadeira desafiadora para Marlon: "primeiro que se mexer faz a janta". Para tornar a competição ainda mais emocionante, Julia surpreende o marido jogando um balde de água sobre ele, criando uma situação hilária e cheia de expectativa. “Acabei de chegar de um plantão de quase 16 horas de serviço, cara. Tá com preguiça de fazer a janta e você faz isso?”, questiona Marlon a esposa.



A publicação que chegou a mais de 800 mil visualizações, dividiu opiniões. “Eu não aprovo essa brincadeira jamais. Eu não gostaria que minha esposa fizesse isso comigo. Ficaria muito chateado”, reprovou um internauta. “Não tenho coragem de fazer isso com ninguém”, afirmou outra. Já outros se divertiram com a situação. “Estou com medo do meu marido ver esse vídeo e vir com essa brincadeira pro meu lado”, brincou uma seguidora. “Não estou aguentando de tanto rir”, comentou outra. Assista!