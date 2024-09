Educador inclusivo compartilha momento emocionante com aluno ainda bebê

Nesta terça-feira (03), o educador inclusivo Gean Sampaio compartilhou um vídeo que tem deixado “quentinho” o coração de muitos internautas. No registro, um aluno ainda bebê aparece chorando toda vez que o professor se despede. “O tio vai trabalhar, você fica aqui? O tio vai deixar você aqui”, avisa Gean. que possui mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. A criança parece não gostar da ideia e logo em seguida corre para os braços do rapaz.



A publicação fez sucesso na web e já acumula cerca de 900 mil visualizações. “A criança sabe quem gosta de verdade. Parabéns!”, disse uma seguidora nos comentários. “Que amor! Que honra ele te amar assim. O amor mais puro que existe no mundo”, afirmou outra. “Por mais profissionais assim!”, pediu uma terceira. Assista!