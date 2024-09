Bell Marques faz 72 anos e ganha 'festa' surpresa em avião, em voo de Miami para o Brasil

Bell Marques completou 72 anos nesta quinta-feira, 5. Parte do aniversário foi comemorado com a família em um avião, durante um voo particular de Miami para o Brasil, conforme registrado pelo cantor via stories do Instagram.

"Que surpresa eu tive agora quando entrei na aeronave para decolar para o Brasil. Lindo demais, olha só, tudo enfeitadinho", disse o músico baiano, mostrando com animação os balões, doces e placas coloridas que decoravam o ambiente.

O cantor havia viajado para os Estados Unidos para fazer shows. Ele aproveitou para juntar a esposa Ana Marques, os filhos, Rafa e Pipo, e as noras, Mari Gonzalez e Pati Guerra, celebrando a data antecipadamente. "Quando eu chegar em Salvador vai ter velinha e bolinho", atualizou o músico baiano nos stories, ao pousar em Macapá.