SANTO DO DIA

São Liberato de Loro: São Liberato de Loro, nascido no século III na Itália, era filho de um grande proprietário de terras. Apesar de seu status e riqueza, ouviu o chamado de Deus e abandonou sua vida de luxos, dedicando-se à fé. Foi ordenado sacerdote e entrou para a Ordem dos frades menores de São Francisco, vivendo em contemplação, penitência e oração no convento de Sofiano. Ele era conhecido por seu dom de elevação espiritual e comunhão com a natureza. Aos 45 anos, ficou gravemente doente, mas permaneceu firme em sua fé.