Mulher é baleada e morre em tentativa de assalto na Pavuna

Larissa de Paula Santana de Freitas, 23 anos, morreu baleada em uma tentativa de assalto na Rua Comendador Guerra, no bairro da Pavuna, Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (6).



Ela estava no banco do carona de um carro em um posto de gasolina quando foi atingida. Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para isolar o local para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O policiamento foi reforçado na região.



A Polícia Civil, por meio de nota, informou que investiga o caso para descobrir a autoria do crime. Não há informações sobre o sepultamento de Larissa.