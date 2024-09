Suspeitos de integrar quadrilha de falsos entregadores são presos na Zona Sul

Dois homens foram presos na noite de quinta-feira (5) em Botafogo, na Zona Sul, acusados de integrar uma quadrilha de falsos entregadores de comida por aplicativo.



Segundo informações do 2º BPM (Botafogo), os suspeitos circulavam com mochilas de entrega de comida via aplicativo entre a Praia de Botafogo e a Rua Muniz Barreto, quando foram abordados durante um patrulhamento.



Os policiais encontraram os dois homens em atitude suspeita e, com eles, um aparelho de telefone celular. Um dos acusados também possuía uma mochila com a marca e o logotipo de um dos aplicativos mais usados para entrega de alimentos.



Os homens foram conduzidos à 10ª DP (Botafogo), onde foram reconhecidos pela vítima.