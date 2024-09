Está pronto para votar? Descubra se você realmente sabe qual é o papel do prefeito e vereador (sem chute!)

As eleições municipais de 2024 estão se aproximando! Nelas, eleitores de 5.569 municípios do país escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que irão representá-los durante o mandato de quatro anos. Este ano a votação acontece em 6 de outubro, com segundo turno marcado para 7 de outubro, se necessário.Participar do processo eleitoral é essencial para garantir que as decisões sobre a administração e o desenvolvimento da cidade reflitam as necessidades e desejos da população. No estado do Rio, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE_RJ), o eleitorado fluminense aumentou cerca de 4,64% em comparação às eleições de 2020.A criadora de conteúdo carioca Izabela parece saber bem disso. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (04) “zabela com Z” como é conhecida nas redes sociais fez um alerta aos seus mais de um milhão de seguidores sobre a importância do voto consciente. “Não pode ser qualquer um. A gente tem que ter confiança”, diz Iza ao explicar a função de cada representante. Assista!Em conjunto, vereadores e prefeitos trabalham na promoção dos interesses e bem-estar do povo. Para entender melhor como funcionam as responsabilidades desses representantes políticos, o Meia Hora separou algumas funções exercidas por eles para deixar você bem informado:Cabe a quem ocupa o cargo de prefeito organizar os serviços públicos de interesse local; Proteger o patrimônio histórico-cultural do município; Pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e parques; Promover o desenvolvimento urbano; Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais.Por outro lado, os vereadores elaboram e aprovam leis locais; Fiscalizam projetos, programas e ações da Prefeitura; Assegura a transparência e eficiência da gestão municipal.