Compraria? Criadora de conteúdo inova ao mostrar sua bolsa em formato de garrafinha

Nesta terça-feira (03) a criadora de conteúdo Aline Pietro surpreendeu a web com uma aquisição inovadora. A jovem que compartilha vídeos de humor e perspectiva, conhecido como “pov” em suas redes sociais com mais de um milhão de seguidores, apresentou um utensílio inusitado: uma garrafa PET transformada em uma bolsa funcional. No registro acumula cerca de um milhão de visualizações, Aline faz um review do objeto destacando quais itens podem ser armazenados dentro do acessório, entre elas estão um mini batom, presilhas de cabelo e até um celular . “Quem vai imaginar que uma garrafinha pode ser uma bolsa”, escreveu no post.



Nos comentários, internautas reagiram à ideia. “Eu esquecendo que é uma bolsa e jogando no lixo", afirmou a seguidora. “Do jeito que eu sou esquecida, vou deixar nos lugares”, disse outra. Algumas pessoas gostaram da criatividade. “Ótimo pra quem vai à academia a pé”, comentou uma. “Que legal, super útil para por algo de valor e ninguém saber que está aí”, propôs outra. Veja!