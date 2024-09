Lula diz que convocará em até 15 dias governadores para debater Plano de Segurança Pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fixou o prazo de 15 dias para convocar governadores a um debate sobre um plano do governo para a segurança pública. A declaração ocorreu em entrevista à rádio Difusora Goiânia, nesta sexta-feira, 6. "Vou convocar o Caiado (Ronaldo Caiado, governador de Goiás) e vou convocar os outros 26 governadores de Estado dentro de, no máximo, 15 dias, porque quero fazer um plano de segurança pública neste País e quero fazer em parceria com os 27 governadores", afirmou o presidente.