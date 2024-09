Que perigo! Bartender acaba com garfo cravado na testa durante acidente de trabalho

A bartender Gih Marzochi, de 24 anos, chocou os internautas nesta terça-feira (03) ao publicar em sua conta do TikTok e Instagram um acidente de trabalho imprevisível. No registro, Gih aparece a caminho do hospital com um garfo bailarina, utensílio utilizado na preparação de coquetéis, fincada na testa. “Ser bartender é molezinha”, escreveu a jovem no post que chegou a mais de quatro milhões de visualizações. Logo após o incidente, a profissional voltou às redes sociais para relatar o caso.



Gih explicou que o imprevisto ocorreu quando ela se abaixou para pegar algo no chão e sem perceber que a bailarina estava com a ponta voltada para cima, acabou se ferindo ao inclinar a cabeça sobre o objeto. A bartender revelou que precisou levar três pontos para tratar o ferimento, mas assegurou que está tudo bem. “Eu tive que dar alguns pontinhos. Ela (médica) teve que cortar pra tirar o garfo. Pensa, eu procurando hospital e andando na rua sem poder soltar. Qualquer movimento poderia dar complicações”, disse a moça.



Nos comentários, muitas pessoas repercutiram a situação. “Eu aqui pensando que tinha sido briga”, afirmou o seguidor. “Isso dificilmente aconteceria comigo”, destacou uma. “Eu fiquei em choque com a cena do vídeo anterior e mais em choque ainda com a história”, comentou outro. Assista!