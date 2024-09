Fernanda Montenegro aparece se preparando para nova personagem; veja

A atriz Fernanda Montenegro publicou um novo vídeo mostrando sua preparação para uma nova personagem no cinema. Dias antes, ela já havia anunciado que faria parte do elenco de, novo longa dirigido pelo filho, Cláudio Torres. A atriz irá contracenar com o ator Ary Fontoura.

"Tudo vai se harmonizando, e a minha personagem do filme Velhos Bandidos, de Cláudio Torres, chegando", escreveu ela na legenda da publicação. No registro, ela apareceu mexendo nos cabelos ao som de Cabelo, canção interpretada por Gal Costa. Assista aqui .

Aos 94 anos, Fernanda, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, permanece ativa nos palcos e nas telas. No mês passado, ela levou 15 mil pessoas para assistir uma leitura dramática de A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, em uma transmissão no gramado do Auditório do Ibirapuera. Relembre como foi.

No último domingo, 1º, ela estreou um novo filme no Festival de Veneza, Ainda Estou Aqui, protagonizado pela filha, Fernanda Torres, e dirigido por Walter Salles. No longa, Fernanda Montenegro faz participações como Eunice Paiva, personagem da filha, mais velha.