Quem é o filho de Angélica e Luciano Huck que levou 'cantada' de Anitta?

Angélica comentou recentemente sobre uma "cantada" que Anitta fez ao seu filho mais velho, Joaquim. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha que foi ao ar na quarta-feira, 4, a apresentadora disse que levou na brincadeira, mas ficou preocupada com o relacionamento do rapaz.

O comentário de Anitta foi feito durante a participação da cantora na série Angélica: 50 & Tantos, do Globoplay, lançada em novembro do ano passado. "O filho da Angélica é perfeito. Daqui a uns 10 anos, deixa eu falar com ele?", disse Anitta na ocasião.

Veja a seguir o que se sabe sobre Joaquim:

Joaquim tem 19 anos é o filho mais velho de Angélica e Luciano Huck. Eles também são pais de Benício, 16, e Eva, 11.

O rapaz, assim como os irmãos, é discreto. Seu perfil nas redes sociais é privado, mas ele costuma aparecer no Instagram dos pais. Por vezes, é flagrado pelo Rio de Janeiro por paparazzi, que já registraram passeios do loiro com a namorada, Manoela Esteves. Juntos desde 2021, eles se conheceram na escola. Esse é o segundo relacionamento de Joaquim, que antes namorou Isabella Hohn.

No aniversário de Joaquim, em 8 de março, Huck publicou uma homenagem ao filho e revelou que o rapaz está de mudança para os Estados Unidos, após ser aprovado na Universidade de Nova York (NYU). A ida para o exterior deve ocorrer durante o mês de setembro, quando tem início o ano letivo americano.

"Hoje é o dia dele. Pensem em um cara gente boa, carinhoso, inteligente, curioso, capaz de se virar em qualquer roda de conversa, querido por todos, com um humor só dele, boa companhia, amigo dos amigos e agora aluno da NYU, este é o aniversariante do dia", escreveu o apresentador do Domingão na publicação.