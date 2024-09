Investigação está com a Homicídios

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, os agentes estão em diligências em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria e a motivação do crime. Imagens de câmeras interna e nos arredores da garagem foram recolhidas.

Nas redes sociais, o Sindicato da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SSDPFRJ) lamentou a morte de Jansen e prestou solidariedade a familiares e amigos. Segundo a publicação, o policial aposentado trabalhou na DRE/RJ e no antigo Sina e era "um policial muito querido e respeitado".