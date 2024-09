Criminosos a bordo de moto roubada atropelam PM no Centro

Na manhã deste sábado (7), um policial militar foi atropelado por dois homens que trafegavam em uma moto roubada e sem placa na Rua Frei Caneca, na Região Central do Rio.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Gamboa) realizavam uma patrulha quando suspeitaram da dupla. Ao serem abordados, os criminosos tentaram fugir e atropelaram o militar.



O agente, que não teve a identidade revelada, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro da cidade. Seu estado de saúde é considerado estável.



Após a tentativa de fuga, os criminosos foram detidos e revistados pelos militares, que encontraram três celulares com a dupla. Os aparelhos telefônicos e a moto foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá), para onde os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados.