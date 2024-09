Vídeo: bandido rende família e leva carro em praça na Vila da Penha

Uma família foi vítima de um assalto na tarde desta sexta-feira (6) na Praça da Cetel, Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Os criminosos, armados e em outro carro, abordaram o veículo, onde estava uma criança no banco de trás. Desesperada, a mãe implorou para pegar o material escolar da filha antes que o carro fosse levado.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime. Um dos assaltantes, com o rosto coberto, ordenou que todos saíssem do carro, perguntando se o motorista era policial. Durante a ação, a mãe conseguiu retirar a criança e pediu ao bandido para pegar a mochila da filha. Os criminosos fugiram levando o veículo, além de documentos, cartões e celular da vítima.



Veja ao vídeo:

A advogada Alline Santos, de 41 anos, disse que ela, o marido e a filha de 9 anos pararam no local após buscar a menina em um curso de desenho. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), e a região enfrenta recorrentes assaltos.



A Polícia Militar afirmou que está atuando em conjunto com as delegacias para identificar e prender os criminosos.