Ataque a tiros em bar na Baixada deixa dois feridos

Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio em um bar localizado no bairro do Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu, na madrugada deste sábado (7).



De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta passaram atirando para dentro do estabelecimento. Os disparos atingiram Maria de Lurdes Braga de Andrade, de 66 anos, e Mateus Figueira da Silva, de 43.



As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Mateus passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave. Já Maria de Lourdes, que foi atingida na coxa esquerda, realizou exames pré-operatórios e aguarda cirurgia.



A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência na 52ª DP (Nova Iguaçu). A Polícia Civil está buscando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.