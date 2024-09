Ônibus tomba e deixa 27 feridos em São Cristóvão

Um ônibus tombou próximo ao Campo de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na noite de sexta-feira (6), deixando 27 feridos. Entre os feridos, está uma criança de 8 anos que teve o braço arrancado no acidente, que ocorreu na altura da Rua Senador Alencar, na descida do viaduto da Linha Vermelha.



De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus trafegava em alta velocidade antes do acidente. A empresa Rio Ônibus, responsável pelo veículo, lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência às vítimas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou 23 pessoas, sendo três em estado grave. Os feridos foram levados para os hospitais Salgado Filho, Souza Aguiar, Miguel Couto e Evandro Freire.



O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar as causas do acidente.